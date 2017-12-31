سول تحتجز سفينة تحمل علم بنما للاشتباه في إمداد كوريا الشمالية بالنفط

ذكرت السلطات البحرية أن كوريا الجنوبية ضبطت سفينة تحمل علم بنما، يشتبه أنها تبيع نفطًا لكوريا الشمالية بالبحر في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة، طبقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء، اليوم الأحد. وتم احتجاز السفينة "كوتي" البالغ وزنها 5100 طن، في ميناء بيونج تيك-دانج جين الغربي بمنطقة كيونجي.

وقال المكتب البحري المحلي إن مسؤولي الأمن والجمارك عقدوا اجتماعًا في 21 ديسمبر الجاري وقرروا عدم السماح للسفينة بالخروج من الميناء. وهذه هي السفينة الثانية التي تخضع للتحقيق من قبل كوريا الجنوبية للاشتباه في إمدادها منتجات بترولية لكوريا الشمالية.