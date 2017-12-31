لمكافحة تبييض الأموال.. الصين تفرض قيودا مشددة على حاملي البطاقات البنكية

فرضت الصين قيودًا على الحد الأقصى للسحب النقدي لحاملي البطاقات البنكية من خارج البلاد، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات، في مسعى منها لمكافحة تبييض الأموال.

وسيكون الحد الأقصى سنويًا 100 ألف يوان صيني (15،355 دولار) للشخص بدءًا من الاثنين، بغض النظر عن عدد البطاقات التي يملكها. والحد الأقصى الحالي للسحب النقدي السنوي هو 100 ألف يوان لكل بطاقة، ولكن ليس هناك ما يمنع أي شخص من سحب هذا المبلغ مرارًا باستخدام بطاقات متعددة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن إدارة البورصة الحكومية تصريحها، بأنّ القواعد الجديدة "ستمنع مخالفي القانون من سحب مبالغ نقدية كبيرة باستخدام بطاقات مختلفة من مصارف مختلفة".