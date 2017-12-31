تطورات فريدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص

أصبحت كندا بهدوء طرفا رئيسا في مجال الشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص. وقد تطورت النسخة الكندية الفريدة لنموذج الشراء من فكرة مبتكرة شجعتها حكمة وشغف عدد قليل من الحالمين والمؤمنين بها في وقت مبكر إلى نهج واسع التطبيق تتبناه جميع المستويات الثلاثة للحكومة وفي كل منطقة من البلاد.

ما قد يبدو "نجاحا بين عشية وضحاها" قد استغرق في الواقع 25 عاما من الاستماع والتعلم لتطوير نهج ذكي مبتكر وحديث للبنية التحتية وتقديم الخدمات باستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وهو نهج يضمن القيمة الحقيقية لكل دولار من أموال الضرائب والاستخدام الفعال للموارد العامة الثمينة.

واليوم، هناك 267 مشروعا نشطا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كندا، وتقدر قيمة المشاريع التي وصلت إلى مرحلة الإغلاق المالي بنحو 123 مليار دولار كندي "95.4 مليار دولار". وتشير البحوث المستقلة إلى أن محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كندا قد وفرت للحكومات ما يصل إلى 27 مليار دولار كندي "20.9 مليار دولار"، وأضافت 115 ألف وظيفة وخمسة مليارات دولار كندي "3.9 مليار دولار" من الأجور الإضافية في المتوسط سنويا. ويتم تسليم هذه المشاريع بسرعة تزيد بنسبة 13 في المائة عن تلك التي تم شراؤها بالطريقة التقليدية.

والآن، هل نحن مستعدون للسنوات الـ25 المقبلة؟

إن البناء على هذا النجاح والاضطلاع بجدول أعمال طموح للبنية التحتية العامة للقرن الـ21 سيتطلب قيادة قوية وتفكيرا خلاقا. وسيكون من الأهمية بمكان إيجاد بيئة اقتصادية قوية تدعم تطوير البنية التحتية التي تحدث أثرا تحوليا.

وتركز الحكومة الفيدرالية الكندية بشكل خاص على أفضل السبل للاستفادة من استثمارات القطاع الخاص وزيادتها في مشاريع كبيرة ومعقدة ومدرة للدخل. وقد تم إنشاء بنك البنية التحتية الكندي في وقت سابق من هذا العام مع أخذ ذلك في الاعتبار.

وسيشكل بنك البنية التحتية أداة مهمة في إنشاء أساس متين مزدهر لحدود البنية التحتية الجديدة في كندا، مع التركيز على المشاريع التي ما كانت لتأتي إلى السوق، وإنشاء قائمة قوية مستقرة لهذه المشاريع. ولن يكمل جهودنا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص فحسب، بل سيساعد أيضا على تحسين استخدام التمويل العام لمجموعة أوسع من المشاريع الجديدة.

ستتطلب المراكز الحضرية الكندية كثيرا من تلك البنية التحتية الجديدة ونحن نبدأ عصر المدن الذكية التي تستخدم البيانات والتكنولوجيا لإيجاد الفرص وتحسين نوعية الحياة. وينبغي أن تكون البنية التحتية قادرة على الصمود أمام المخاطر البيئية والمخاطر الإلكترونية، ولديها دورة حياة تستمر عشرات السنين، وأن تكون مترابطة عبر الشبكات الرقمية، وأن يتم بناؤها بأقل قدر ممكن من البصمة الكربونية.

إن الروح الابتكارية الملازمة للمدن الذكية تتطلب تفكيرا جديدا نزاعا إلى التغيير. وسوف تتطلب أعينا جديدة وأفكارا جريئة لضمان أن البنية التحتية المدنية الذكية والخدمات تتيح أفضل قيمة لدافعي الضرائب.

وفي الطرف الآخر من الطيف تقع الحاجة الملحة إلى التغلب على العجز في البنية التحتية في مجتمعاتنا الأصلية. وتلتزم جين فيلبوت، وزيرة خدمات السكان الأصليين في كندا، بتسليط الضوء على الحاجة إلى حلول مبتكرة، بما في ذلك الشراكات بين هذه المجتمعات والحكومات والقطاع الخاص. وسيكون هذا الابتكار مهما حيث تعمل الحكومة مع الشركاء من السكان الأصليين لبناء مرافق مياه الشرب النظيفة والسكن الجيد والمدارس الآمنة والطرق الصالحة لكل المواسم والطاقة النظيفة المنتظمة والإنترنت عريض النطاق.

إن حاجة كندا إلى البنية التحتية التي تحدث أثرا تحوليا ضخمة، وتمثل فرصة هائلة لإيجاد مدن ومجتمعات للسكان الأصليين آمنة صحية ويمكن الوصول إليها بسهولة. وهي أيضا الأساس لدفع عجلة النمو الاقتصادي للأجيال المقبلة، وهو أمر مهم بصفة خاصة مع تحول الاقتصاد الوطني من الموارد إلى سعة الحيلة.

ويشعر المجلس الكندي للشراكات بين القطاعين العام والخاص بالثقة من أن صناعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كندا سوف تلعب دورا مهما في دعم هذا التحول الاقتصادي.

ومع احتفال المجلس بالذكرى الـ25 لتأسيسه، فإن الطريق إلى الأمام ينحصر في التفكير قدما، إنه عن فتح عقولنا لتقديم خدمات البنية التحتية بطرق لم يتخيلها أحد بعد، والاستعداد لتطوير نموذج ناجح للغاية عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتجنب الفخ القائل: "لقد فعلنا ذلك دائما على هذا النحو".