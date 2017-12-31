عندما تتزوج أختك التي تصغرك سنا، هذا لا يعني مطلقا أنها أفضل منك. في كل تأخيرة خيرة. قد يمنحك تأخرك في الارتباط بشريك حياة قدرة أكبر على الاختيار بكفاءة. كلما كبرنا ارتفعت كفاءتنا في اتخاذ القرار. لا تشعري بالحسرة لأنك لم تتزوجي قبلها، اشعري بالسعادة من أجلها. ولا تسمحي للحزن بأن ينال منك إلا عندما تخطئين في الاقتران بالشخص المناسب إثر قرار متسرع وعاطفي. احذري أن يدفعك زواج أختك الأصغر منك أن تتخذي قرارا غير مدروس. لا تتخذوا قرارات تحت تأثير الضغوط والانفعالات. الزواج ليس قطعة ملابس تقطفينها من المتجر، وتعيدينها عندما لا تلائمك. قرار مهم تترتب عليه جملة قرارات مصيرية وحساسة، يحتاج إلى تفكير طويل وعميق واستشارة واستخارة قبل الإقدام عليه. لا جدال في أن الزواج خطوة مهمة لنا جميعا، لكن الأهم من الزواج هو اختيار الشريك المناسب. الزواج سنة الحياة، وليس كل الحياة. أنتِ لست مسؤولة عن تأخرك. فربما لم يأتك من يستحقك ويكون جديرا بقربك وعطرك. لكنك مسؤولة تماما عن مستقبلك وسعادتك. لا تربطينها برجل. وإنما بعمل دؤوب لتطوير قدراتك ومهاراتك لتبرعي وتتفوقي وتصعدي فيأتيك الرجال مقبلين. أنتِ لست ممثلة ثانوية تساندين وتدعمين النجم الأول. أنتِ بطلة، وهذا الدور الكبير لا يعتمد على الآخرين بقدر اعتماده على مكانتك وقدرتك وكفاءتك التي تفوزين بها بجهدك ومثابرتك. وتذكري أنه كما توجد متزوجات سعيدات هناك عازبات سعيدات وناجحات جدا. ضعي نجاحك العلمي والعملي والإنساني في صدارة اهتمامك، وسيفاجئك الله بهدايا لم تحلمي بها. لن توجه لكِ نظرات الشفقة إلا عندما يشعر الآخرون بضعفك وقلة حيلتك. أظهري قوتك من خلال إنجازاتك ووعيك وانشغالك، وسيغبطك الجميع على عمقك وإبداعك، وسيتمنون مجرد القرب منك. الزواج ليس سباقا. من يتزوج أولا فسيفوز، ربما يخسر. تتأخر مكافأتنا لكن حينما تأتي، تأتي فاخرة.