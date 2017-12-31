غدا .. حملات رقابية على المنشآت التجارية لرصد مخالفات الضريبة المضافة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل وأثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني (يناير) 2018.

وتحظى الجولات الرقابية بإشراف مباشر من غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك التي صدر تشكيلها بقرار مجلس الوزراء وتتكون من 18 جهة حكومية.

وأشارت الوزارة، إلى متابعتها الدائمة لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لإيجاد منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وتشمل الجولات الرقابية مناطق المملكة كافة لرصد وضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها، وفرض العقوبات المنصوص عليها بشكل فوري.

من جهتها، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل قيامها بعديد من المبادرات لدعم قطاع الأعمال قبل تطبيق الضريبة، وستساعد خلال الجولات الرقابية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن مليون ريال على توفير كل المعلومات المطلوبة للتسجيل في الضريبة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الهيئة، أنها وفرت خدمة "بحث عن المنشآت المسجلة" على موقع ضريبة القيمة المضافة لتمكين المستهلكين من الاستفسار عن حالة المورد إذا كان مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة أم لا، وذلك عبر إدخال الرقم الضريبي الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 خانة.

وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين عند شراء خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة التأكد من الحصول على فاتورة تشمل الضريبة ورقم التعريف الضريبي لتلك المنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 في المائة، أو الضريبة بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة.

وحثت وزارة التجارة وهيئة الزكاة عموم المستهلكين على التعاون معهما والإبلاغ عن المخالفات التجارية لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، وللإبلاغ عن مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز بلاغات هيئة الزكاة على الرقم 19993.

وفي السياق ذاته، اشترطت شركات الملاحة على المستوردين الحصول على شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة مقابل إصدار أذونات التسليم الخاصة بالمستوردين. وأبلغت الجمارك السعودية المستوردين أمس، أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عبر كل المنافذ الجمركية للبضائع الواردة التي تصل إلى المملكة مطلع كانون الثاني (يناير)2018, وفقا لنسبة الضريبة المطبقة على كل بند.

وأوضحت في تعليماتها للمستوردين أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عبر المنافذ سيشمل البيان الجمركي، الذي تم إنشاؤه قبل 1 يناير المقبل.