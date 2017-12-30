أَبِهَ له بكسر الباء أو أبَه له بفتحها

الفعل "أَبِه يَأْبَه" من باب فَرِحَ وفَتَحَ يقال: أبِه يأبَه، وأبَه يَأْبَه، مثلهما في الوزن، فالفعل على وزن "فَعِلَ يَفْعَل" أو "فَعَلَ يَفْعَلُ" ويتعدَّى باللام وبالباء نقول: ما أَبِهَ له أي ما اكترثَ له أو تنبَّه له، ونقول: ما أَبِهَ به جاء في اللسان والتاج "أَبَهَ": إذا أَرَدْنا بالفعل "أَبَه" بفتح الباء وكسرها: فَطِنَ يجوز أن نقول: أَبِهَ له وأَبِهَ به، واللام أفصح، أما الوسيط فيجيز أَبِه له، وبه إذا حَمَلَ الفعل معنى: لا يُلتَفَتُ إليه لخموله وحقارته، جاء في الوسيط: "يقال: شيء لا يُؤبَهُ له أو به: لا يُحْتَفَلُ به، ولا يُلْتَفَتُ إليه لخمولهِ أو حقارتهِ". إذنْ، قُلْ: أَبَِه – بفتح الباء أو كسرها، واستعمله باللام أو الباء فكلّ ذلك عربيّ صحيح.