يحلو للكثيرين تسمية أبنائهم بـ"بَنْدر" فما معنى بندر؟ بحثت في بعض المعاجم اللغويَّة القديمة فلم أجد هذا الاسم مما يؤكد أنَّه غير عربي أصلا غير أنَّ التسمية به أمر مُحَبَّب إلى النفس فالإنسان حُرّ يُسَمِّي أولاده بما شاء من الأسماء العربية والأعجمية كما هو شائع ومعروف بشرط ألا يكون سلبيّا إذ ليس هناك ما يمنع فالاسم علامة على المسمَّى يُعرف بها. ووجدت بعض المعاجم الحديثة تورد هذا الاسم كالمعجم الوسيط الذي ذكر له معنيين: الأول أنه مُرْسَى السفن والثاني أنه البلد الكبير، ويذكر أنه فارسي في المعنى الأول، ومُوَلَّد في المعنى الثاني جاء في الوسيط: "(البَنْدَر): مُرْسَى السفن في الميناء (فارسي)، ويطلق الآن على البلد الكبير، يتبعه بعض القرى (مُوَلَّد)" انتهى كلامه. والمقصود بـ"المُوَلَّد": اللفظ الذي استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية أي أنَّه اسْتَجَدّ لاحقا بعد عصر الرواية أي لم يكن شائعا على ألسنة العرب الأقْحَاح القدامى بل استُعْمِل بعد عصر الرواية وسَمَّى به كثيرون أبناءَهم، وهو اسم جميل كغيره من الأسماء الجميلة.

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