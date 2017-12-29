البورصة المصرية تربح 10 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4ر10 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 8ر825 مليار جنيه. وتباينت مـؤشرات السـوق الرئيسية والثانـويـة، فزاد مـؤشـر /إيجي إكس 30/ بنسبة 38ر2 % ليبلغ مستوى 15017 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي إكس 100/ ارتفاعًا بنحو 86ر0 % ليبلغ مستوى 1960 نقطة، بينما انخفض مؤشر /إيجي إكس 70/ بنحو 12ر0 % ليبلغ مستوى 824 نقطة. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 3ر4 مليار جنيه، مبينًا أن كمية التداول بلغت نحو 758 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية. وأفاد أن تعاملات المصريين استحوذت على 36ر77 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 59ر10 %، والعرب على 05ر12 % بعد استبعاد الصفقات. ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 42ر139 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 74ر30 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 18ر33 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 82ر66 %، مشيرًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 09ر180مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 14 مليون جنيه، وأن حجم التعامل على السندات بلغ نحو 14 ألف سند تقريبًا.