"تشاينا ايركرافت ليزينغ" ستشتري من إيرباص 50 طائرة بقيمة 4,5 مليار يورو

أعلنت شركة "تشاينا ايركرافت ليزينغ" لتأجير الطائرات الجمعة انها أبرمت مع مجموعة إيرباص اتفاقا لشراء 50 طائرة من طراز "إيه 320 نيو" للرحلات المتوسطة قيمتها الاجمالية بحسب سعر الكاتالوغ 4,5 مليار يورو (5,42 مليار دولار) وقالت الشركة في بيان ان ايرباص ستبدأ في العام 2023 بتسليمها الطائرات على دفعات. وتأسست "تشاينا ايركرافت ليزينغ" في هونغ كونغ في 2006 وهي تقدّم نفسها على انها اكبر شركة لتأجير الطائرات في الصين القارية بأسطول يبلغ نحو 100 طائرة.