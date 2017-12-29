"سوفت بنك" الياباني يعتزم الاستحواذ على 15% من أوبر

تعتزم مجموعة "سوفت بنك" اليابانية الاستحواذ على 15% من شركة أوبر بموجب اتفاق اعلنت عنه الشركتان الخميس من دون الكشف عن تفاصيله، في عملية يتوقع ان تخفض القيمة الاجمالية للشركة المتخصصة بتوفير خدمات الأجرة. ويتيح الاتفاق لسوفت بنك الاستحواذ على 15% من ملكية اوبر من خلال شرائها أسهما في اوبر يمتلكها مستثمرون آخرون. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فان السعر الذي تم التوافق عليه سيخفّض بنسبة تقارب 30% قيمة أوبر، الشركة غير المدرجة في البورصة. وكانت الشركتان توصلتا في تشرين الثاني/نوفمبر الى اتفاق مبدئي على استحواذ سوفت بنك على هذه الاسهم ولكن بشرط ان تتمكن من اقناع المساهمين في اوبر بسعر تعتبره المجموعة اليابانية مقبولا. ويومها كانت قيمة أوبر تقدّر بحوالى 68 مليار دولار، لتكون بذلك اغلى شركة ناشئة (ستارت آب) في العالم. وتعتزم اوبر ادراج اسهمها في البورصة في 2019 لكنها عانت في الاشهر الاخيرة من قضايا وفضائح عديدة لطخت سمعتها.