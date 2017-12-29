أسعار الخام الأمريكي تبلغ أعلى مستوى منذ منتصف 2015

سجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2015 في اليوم الأخير للتعاملات هذا العام بعد انخفاض غير متوقع في إنتاج الولايات المتحدة وتقلص مخزونات النفط. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار خام برنت أيضا بدعم من تخفيضات الإمدادات المستمرة التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا إلى جانب قوة الطلب من الصين. وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2015 عند 60.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة بارتفاع قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة، عن التسوية السابقة. وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعا أيضا بلغ 45 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 66.61 دولار للبرميل. وكسر برنت حاجز 67 دولارا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو أيار 2015. وجاء ارتفاع الخام الأمريكي بدعم من انخفاض غير متوقع في إنتاج الولايات المتحدة الذي هبط الأسبوع الماضي إلى 9.754 مليون برميل يوميا من 9.789 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة التي نشرت مساء أمس. وتلقت الأسعار دعما أيضا من انخفاض المخزونات التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر كانون الأول إلى 431.9 مليون برميل بحسب بيانات الإدارة.