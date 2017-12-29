أدنوك تشتري ثاني شحنة مكثفات أمريكية من بي.بي للتسليم في يناير

أظهرت بيانات تومسون رويترز وقال مصدر تجاري إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية اشترت شحنة ثانية من المكثفات الأمريكية من شركة بي.بي ستصل في يناير كانون الثاني. وغادرت ناقلة النفط سيول سبيريت تكساس في العشرين من ديسمبر كانون الأول محملة بمليون برميل من المكثفات ومن المتوقع أن تصل إلى الرويس في 27 يناير كانون الثاني. وامتنعت أدنوك وبي.بي عن التعليق. وقال تجار إن فارق السعر الكبير بين برنت وخام غرب تكساس الوسيط، بالإضافة إلى أسعار المكثفات المرتفعة في آسيا، من المرجح أن يكون قد شجع على صفقة الشراء. وشملت عملية الشراء الأولى توريد شحنة حجمها 700 ألف برميل من مكثفات إيجل فورد من بي.بي وجرى تسليمها في سبتمبر أيلول.