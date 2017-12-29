الفعل "قَاربَ" على وزن "فَاعَلَ" وهو متعد بنفسه نحو قولك: قاربَ عددُهُم ألفا، وهذا هو الأصل وقاربَه بمعنى داناه كما في المعاجم اللغوية، جاء في المصباح، "قَرَبَ": "قَارَبَ الأمرَ إذا داناه". ويأتي "قَاربَه" بمعنى قَرَّبَه، ففي اللسان: "وقد جاء "فاعَلْتُ" بمعنى "أَفْعَلْتُ وفَعَّلْتُ" في حروف بمعنى واحد يقال: ... وقاربتُ الصبيّ وقَرَّبتُه وأَقْرَبْتُه". ويتعدى "قاربَ" بحرف الجر "مِنْ" كقولك: يُقَارِبُ عددهم من ألف. قال ذو الرّمَّة: يَمُدُّ حِبَالَ الأَخْدَعَيْنِ بَسَرْطَم يُقَارِبُ منه تارة، ويطاوِلُه ديوانه، ص40. ويتعدَّى "قاربَ" بحرف الجر "في" كقولهم: قَاربَ فلان في أموره إذا اقْتَصَدَ. جاء في القاموس المحيط، "قَرَبَ": "قَاربَ في خَطْوِهِ".

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