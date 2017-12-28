محتجون في فنزويلا يصرخون: نحن جوعى !!

سد المتظاهرون في فنزويلا الطرق في الأحياء الفقيرة في العاصمة كاراكاس اليوم الخميس، وأضرموا النار في أكوام القمامة هاتفين : "نحن جوعى"، وذلك احتجاجا على نقص الغذاء.

وأفاد المتظاهرون بوجود اختناقات في المنافذ التي ترعاها الدولة حيث يتوفر ما يصل إلى 20 نوعا من الأغذية الأساسية بأسعار مدعومة.

ويبدو أن الحكومة الاشتراكية لن تتمكن من الوفاء بوعدها لتوزيع اللحم ، والتي هي جزء من عشاء عيد الميلاد التقليدي ورأس السنة الجديدة في فنزويلا.

وقال الرئيس نيكولا مادورو إن الإمدادات من البرتغال قد تعرضت للتخريب.

يذكر أن فنزويلا عانت لسنوات من أزمة اقتصادية حادة نجمت عن سوء الإدارة والفساد وانخفاض أسعار النفط نسبيا.

ويفتقر البلد إلى احتياطيات النقد الأجنبي اللازمة لاستيراد البقالة والضرورات اليومية.

وشهدت عدة وكالات تصنيف بالفعل على أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أصبحت مفلسة جزئيا.