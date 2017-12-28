المصارف المحلية ترفع حيازتها من السندات الحكومية 6 مليارات في نوفمبر

رفعت المصارف المحلية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 250.72 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 244.9 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 2.4 في المائة؛ أي ما يعادل 5.82 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد حققت المصارف أدنى زيادة شهرية في نحو خمسة أشهر، إلا أنها واصلت رفع الحيازة للشهر الثامن على التوالي.

وبلغ إجمالي الزيادة خلال الأشهر الثمانية، 72.04 مليار ريال، بداية من أبريل الماضي الذي سجل ارتفاعا بـ 16.18 مليار ريال، ثم شهر مايو بـ 2.96 مليار ريال، يليه يونيو 2.58 مليار ريال، و15.44 مليار ريال لشهر يوليو، وكذلك 12.61 مليار ريال لشهر أغسطس، بينما بلغ في سبتمبر 6.95 مليار ونحو 9.48 مليار في شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 41.7 في المائة على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 227.94 مليار ريال نهاية نوفمبر من العام الماضي 2016، بفارق بلغ نحو 70.56 مليار ريال، وبذلك يُعد أعلى رصيد للمصارف من السندات الحكومية على الإطلاق.

وبذلك فإن المصارف قد أضافت نحو 72.30 مليار ريال إلى رصيدها من السندات الحكومية منذ مطلع العام الحالي، حيث كان رصيدها بنهاية العام الماضي 2016 نحو 178.41 مليار ريال، بنمو بلغ نحو 31.3 في المائة مقارنة بديسمبر 2016.

وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام إلى 438 مليار ريال "116 مليار دولار" بنهاية 2017، شكل 17 في المائة من الناتج المحلي، فيما تتوقع وزارة المالية وصول الدين العام بنهاية العام المقبل إلى 555 مليار ريال ويعادل 21 في المائة من الناتج المحلي.

*وحدة التقارير الاقتصادية