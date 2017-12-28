الذهب يصعد لأعلى مستوى في شهر مدعوما بتراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر أمس وسط معاملات ضعيفة خلال موسم العطلات وبدعم من انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع.

وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1292.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 1292.67 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1295.30 دولار للأوقية، وارتفع المعدن الأصفر لليوم التاسع على التوالي ويتجه صوب تحقيق مكسب يزيد على 1 في المائة في الشهر الجاري وبنحو 12 في المائة هذا العام.

وصعدت أسعار الذهب من أقل مستوى في نحو خمسة شهور البالغ 1235.92 دولار للأوقية الذي لامسته في وقت سابق هذا الشهر، مع انخفاض الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاته برفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال 2018 دون تغيير بينما ظل المستثمرون منقسمين بشأن تأثير الإصلاح الضريبي الأمريكي على النمو الاقتصادي.

ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 16.75 دولار للأوقية بعدما جرى تداولها في وقت سابق عند أعلى مستوياتها منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عند 16.78 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1065.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ شباط (فبراير)2001 عند 1069.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 921.10 دولار للأوقية.