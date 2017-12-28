الذهب يصعد لأعلى مستوى في شهر مع استمرار تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر اليوم في معاملات ضعيفة خلال موسم العطلات وبدعم من انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع. وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1292.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر تشرين الثاني عند 1292.67 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1295.30 دولار للأوقية. وارتفع المعدن الأصفر لليوم التاسع على التوالي ويتجه صوب تحقيق مكسب يزيد على واحد بالمئة في الشهر الجاري وبنحو 12 بالمئة هذا العام. وصعدت أسعار الذهب من أقل مستوى في نحو خمسة شهور البالغ 1235.92 دولار للأوقية الذي لامسته في وقت سابق هذا الشهر، مع انخفاض الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاته برفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال 2018 دون تغيير بينما ظل المستثمرون منقسمين بشأن تأثير الإصلاح الضريبي الأمريكي على النمو الاقتصادي. ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 16.75 دولار للأوقية بعدما جرى تداولها في وقت سابق عند أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني عند 16.78 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1065.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2001 عند 1069.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 921.10 دولار للأوقية.