نيكي الياباني يبدد مكاسبه مع ارتفاع الين وتفاقم خسائر البنوك

بدد المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مكاسبه المبكرة في نهاية التعاملات اليوم الخميس في الوقت الذي ارتفع فيه الين وواصلت فيه أسهم البنوك خسائرها. وأنهى المؤشر نيكي تعاملاته منخفضا 0.6 في المئة إلى 22783.98 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المئة إلى 1819.03 نقطة. ويوم غد الجمعة آخر أيام التداول في 2017، ويتجه نيكي صوب تحقيق مكاسب تزيد على 19 في المئة. وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع البنوك 1.4 في المئة مع تراجع أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.2 في المئة. وتراجع الدولار 0.5 بالمئة مقابل الين لأدنى مستوى فيما يزيد على أسبوع عند 112.80 ين. وتراجعت أسهم إيدميتسو كوسان 2.6 في المئة. وقالت الأسرة المؤسسة للشركة النفطية، التي تخوض صراعا مع إدارة الشركة بشأن اندماج مقترح مع المنافسة الأصغر شوا شل سيكيو، إنها زادت حصتها مجددا في إيدميتسو بنحو نصف نقطة مئوية إلى حوالي 28.5 في المئة. وهبطت أسهم شوا شل 1.7 في المئة. ومن بين القطاعات القليلة الرابحة قطاع الحديد والصلب الذي ارتفع مؤشره 0.1 في المئة وقطاع المعادن غير الحديدية الذي صعد مؤشره 0.6 في المئة وأسهم قطاع الكهرباء والغاز الذي ارتفع مؤشره 0.3 في المئة.
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