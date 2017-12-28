تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الخميس تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر1% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 7ر0%ـ بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه زادت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 1% فقط، بعد تراجعها بنسبة 2ر0 % خلال الشهر السابق.

وزادت مبيعات المتاجر الكبرى خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر1% سنويا، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نموها بمعدل 1% فقط بعد تراجعها بنسبة 7ر0% خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.