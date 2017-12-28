"تعليم ريت" يوقع مذكرة تفاهم مع "اتحاد الراجحي" لشراء عقار تعليمي بإصدار 22.5 مليون وحدة

أعلن صندوق تعليم ريت بأنه في الثامن من شهر ربيع الثاني للعام 1439 قد قام بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد الراجحي لشراء عقار تعليمي يقع في حي النزهة بالرياض. حيث يقع العقار على مقربة من طريق أبي بكر الصديق وطريق الملك عبد الله وشارع حائل بمساحة إجمالية قدرها 30000 متر مربع ومساحة مبنية 48281 متر مربع. وسيقوم الصندوق بالاستحواذ على العقار بإصدار 22.5 مليون وحدة جديدة من صندوق تعليم ريت إلى البائع، علماً بأن العقار مؤجر بالكامل لمدارس الرواد العالمية لمدة 30 سنة تنتهي في ديسمبر 2041 (مدة العقد المتبقية 24 سنة) وذلك بقيمة إجمالية للإيجار تقدر ب 498.15 الى 553.49 مليون ريال سعودي. ولإتمام الصفقة بنجاح وبعد إتمام كافة متطلبات العناية الواجبة، يسعى الصندوق للحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ومالكي الوحدات في اجتماع مالكي الوحدات وهيئة السوق الماليه. مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة 45 يوم وقد يتم تمديدها بناءً على اتفاق الاطراف المعنية. سيتم الاعلان أي تطورات في حينها.