"الصمعاني" توزع 1.5 ريال للسهم أرباح عن 2017.. وتزيد رأس المال بنسبة 33.33%

أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2017م على النحو التالي:

1-إجمالي المبلغ الموزع 1,687,500 ريال.

2-عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,125,000 سهم.

3-حصة السهم الواحد 1.5 ريال.

4-نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 15%.

5-أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة .

6-سوف يتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

كما أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن توصية مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة، عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة 33.33%، وذلك خلال اجتماعه المنعقد مساء يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017م، وفقاً لما يلي:

1-رأس مال الشركة قبل الزيادة يبلغ 11,250,000 ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 15,000,000 ريال، أي بنسبة زيادة 33.33%.

2-عدد أسهم الشركة المُصدرة قبل الزيادة 1,125,000 سهم، وعدد أسهمها المُصدرة بعد الزيادة سيكون 1,500,000سهم.

3-تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى مكافأة المساهمين الكرام بأرباح عن طريق منح أسهم مجانية، مما سيحافظ على مستويات النقد المطلوبة لدعم خطط الشركة التوسعية.

4-ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم مملوكة.

5-ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 3,750,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة.

6-سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

7-في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

كما يود المجلس أن يلفت إنتباه المساهمين الكرام إلى أن أسهم المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال و عدد الأسهم الممنوحة.