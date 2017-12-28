"الرياض" يوزع 1.14 مليار ريال أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من 2017

أعلن بنك الرياض عن صدور قرار مجلس إدارة البنك في 28/12/2017م الموافق 10/04/1439هـ بالتوصية للجمعية العامة للبنك التي ستعقد في الربع الأول من العام 2018م باعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2017 على النحو التالي :

1.إجمالي المبلغ الموصي بتوزيعه 1,140 مليون ريال

2.حصة السهم الواحد 0.38 ريال بعد خصم الزكاة

3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 3.8%

4.عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 سهم.

5. احقية الارباح لمساهمي البنك المالكين للاسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الاول من عام 2018م والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

6.تاريخ التوزيع سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق

هذا وقد سبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 1050 مليون ريال سعودي عن النصف الاول من السنة المالية 2017م للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في تاريخ 02/07/2017م بواقع 0.35 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 3.5% من قيمة السهم الاسمية، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م مبلغ وقدره 2,190 مليون ريال بواقع 0.73 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 7.3% من القيمة الأسمية للسهم.