"الصحراء للبتروكيماويات" توزع 438 مليون ريال أرباح للمساهمين عن 2017

أعلنت شركة الصحراء للبتروكيماويات بأن مجلس إدارة الشركة أقر في اجتماعه المنعقد الأربعاء 27 ديسمبر 2017م رفع التوصية إلى الجمعية العامة للشركة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2017م على النحو التالي:

1. إجمالي المبلغ الموزع 438,795,000 ريال.

2. حصة السهم الواحد 1 ريال.

3. نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم %10.

4. عدد الأسهم المستحقة للأرباح 438,795,000 سهم.

5. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

6. تاريخ التوزيع سوف يعلن عنه لاحقاً.

كما تود الصحراء تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.