السوق الموازية تفقد 18نقطة بقيمة تداول دون مليوني ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 0.6 في المائة لتغلق عند 3241 نقطة فاقدة 18 نقطة. وانخفضت قيم التداول 83 في المائة بنحو 9.4 مليون سهم لتصل إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 5.2 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 82 في المائة بنحو 495 ألف سهم لتصل إلى 102 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد انخفضت 64 في المائة لتصل إلى 357 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 17.72 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 0.22 في المائة ليغلق عند 22.76 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند 13 ريالا. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 63.80 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 26.05 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 594 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 327 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 258 ألف ريال.