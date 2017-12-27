رئيس الوزراء التركي يصل الرياض

وصل إلى الرياض اليوم رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم.

وكان في استقبال دولته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -الوزير المرافق- ، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي، وسفير تركيا لدى المملكة أردوغان كوك، ومندوب عن المراسم الملكية .