العجز التجاري في قطاع الخدمات الصيني في نوفمبر يرتفع إلى 18.3 مليار دولار

قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي الصينية اليوم الأربعاء إن العجز التجاري في قطاع الخدمات اتسع إلى 18.3 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 17.8 مليار دولار في أكتوبر.

وأظهرت بيانات المصلحة أن العجز يرجع في معظمه إلى فجوة حجمها 14.9 مليار دولار في الإنفاق بين السياح الأجانب والصينيين الذين ينفقون في الخارج أكثر مما يفعل الزائرون الوافدون إلى الصين.