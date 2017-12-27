"ريو تينتو" للتعدين تبدأ إعادة شراء أسهم بقيمة 1.925 مليار دولار

أعلنت شركة "ريو تينتو" البريطانية العملاقة للتعدين اليوم الأربعاء اتمام برنامج إعادة شراء حصة من أسهمها من المطروحة في الأسواق بقيمة 5ر1 مليار دولار والذي تكون من 500 مليون دولار تم الإعلان عنها في 8 فبراير 2017 ومليار دولار تم الإعلان عنها في 2 أغسطس 2017

وأشارت الشركة إلى اعتزامها إطلاق برنامج جديد لإعادة شراء كمية من الأسهم بقيمة 925ر1 مليار دولار حتى 31 ديسمبر من العام المقبل.

كانت "ريو تينتو" قد أعلنت خلال العام الحالي عن إعادة أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 2ر8 مليار دولار منها 2ر4 مليار دولار في صورة عوائد و4 مليارات دولار في صورة إعادة شراء أسهم.