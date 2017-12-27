"الحمادي" توزع 90 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمارعن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتاريخ 08/04/1439 الموافق 26/12/2017 بمقر السوق المالية (تداول) المركز الإعلامي بمدينة الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت (62.9%) كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي :

1- الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

2- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

4- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

5- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

6- الموافقه على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2017 بواقع 0.75 ريال/للسهم، وإجمالي المبلغ الموزع 90 مليون ريال ونسبة التوزيع 7.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة هذا وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم من تاريخ استحقاقها المحدد.