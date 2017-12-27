"حساب المواطن" يستقبل أكثر من 50 ألف اتصال يوميا من قبل المواطنين

تفاعل مركز اتصال برنامج حساب المواطن مع 588.735 اتصالا واردا للمركز منذ إعلان سياسات البرنامج في تاريخ 12 ديسمبر الجاري حتى يوم الأحد الماضي بمتوسط اتصالات يومي بلغ 53.521 اتصالا. وشكل يوم 13 ديسمبر وهو اليوم الذي جاء بعد إعلان السياسات الأعلى في أعداد المكالمات الواردة المستلمة التي تم التعامل معها بواقع 98.646 اتصالا في يوم واحد في الوقت الذي يعمل فيه مركز الاتصال الهاتفي خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة ليلا كما تعمل البوابة الإلكترونية وحساب خدمة العملاء للبرنامج في تويتر بشكل متواصل وعلى مدار الساعة في التفاعل وتقديم الإجابات والإرشادات على الاستفسارات الواردة من قبل المستفيدين.

ويمكن للمواطنين التواصل مع مركز اتصال "حساب المواطن" من خلال الرقم (19912) أو من خلال حساب خدمة العملاء في تويتر ([email protected]) لتقديم أية استفسارات حول برنامج "حساب المواطن". وأتاح البرنامج للمسجلين تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط (www.ca.gov.sa). ويأتي برنامج "حساب المواطن" لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر والأفراد المستحقين ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار منتجات الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.