طرح برج من 39 طابقا للبيع في مزاد على الإنترنت

ينوي القضاء الصيني طرح برج مؤلف من 39 طابقا في مزاد على الإنترنت بسعر أولي قدره 84 مليون دولار تقريبا.

وتقع هذه البناية، التي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع وطولها 156 مترا، في مدينة تاي يوان في مقاطعة شانشي الشمالية، بحسب "سكاي نيوز".

وأطلقت ورشة بنائها سنة 2006 لكن علّق العمل فيها سنة 2010 بسبب نقص الأموال، بعد إنجاز القسم الأكبر من الأعمال. وكان من المفترض أن يفتح فيها فندق، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن المحكمة العليا في شانشي.

وستطرح الهيئة القضائية هذا البرج في مزاد من المرتقب تنظيمه في الثاني من يناير على موقع "تاوباو" الإلكتروني، التابع للعملاق "علي بابا".

ونشرت المحكمة صورا عن هذا البرج الذي يكثر الغبار في طوابقه، حيث تتكدس مواد البناء. وفي مسعى إلى زيادة شفافية عمليات بيع الأملاك التي يحجزها القضاء، فتحت أغلبية المحاكم الصينية حسابات على منصة المزادات القضائية "تاوباو".

وتطرح على هذه المنصة الممتلكات المحجوزة على أنواعها، من مبان وسيارات ومجوهرات وهواتف خلوية.