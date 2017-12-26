النفط يقترب من أعلى مستوى منذ يونيو 2015 وسط تخفيضات الإنتاج

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ويحوم خام برنت قرب أعلى مستوياته منذ 2015 بدعم من توقعات الطلب القوي وسط استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وروسيا.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58.52 دولار للبرميل بزيادة خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 65.25 دولار للبرميل دون تغيير عن الإغلاق السابق، لكنه يقترب من أعلى مستوياته من يونيو حزيران 2015 البالغ 65.83 دولار للبرميل الذي لامسه لفترة وجيزة في 12 ديسمبر كانون الأول.

وكان نشاط التداول هزيلا للغاية اليوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الميلاد في كثير من البلدان.

وصعد برنت 47 بالمئة منذ منتصف 2017. وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، أكبر منتج منفرد للنفط في العالم، على كبح الإنتاج من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.

