تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي لسنغافورة

أظهرت بيانات مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري الصادرة اليوم الثلاثاء تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد السنغافوري خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بأكثر من المتوقع.

وبحسب البيانات بلغ معدل نمو الناتج الصناعي لسنغافورة خلال الشهر الماضي 5% سنويا مقابل 5ر14% سنويا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع معدل نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي إلى 8% سنويا فقط.

وسجلت قطاعات الإلكترونيات والكيماويات والصناعات الهندسية الدقيقة والصناعات العامة نموا خلال الشهر الماضي في حين سجلت قطاعات التكنولوجيا الحيوية الطبية وهندسة النقل انكماشا.

وفي حالة استبعاد قطاع التكنولوجيا الحيوية الطبية، سيصل معدل نمو الناتج الصناعي لسنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 9ر13% سنويا.

في الوقت نفسه سجل نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي انكماشا بمعدل 3ر2% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل نمو شهري قدره 4ر0% خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون انكماش الناتج الصناعي بمعدل 5ر0% شهريا خلال الشهر الماضي.

