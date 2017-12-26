"مُلكيّة ريت" يوقع اتفاقية تسهيلات مصرفية  بـ 300 مليون ريال مع بنك "البلاد" 

أعلن صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن توقيع اتفاقية الحصول على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد على النحو التالي:

1.تم استكمال توقيع الاتفاقية بتاريخ 25 ديسمبر 2017م.

2. بلغت قيمة التمويل 300 مليون ريال سعودي، وبمعدل عائد مرابحة يبلغ 2.25% + سايبور 6 شهور مع تطبيق الية المرابحات المتتالية بشكل نصف سنوي.

3. تبلغ مدة التمويل 5 سنوات ميلادي.

4. سيتم استخدام 77 مليون من قيمة التمويل لاستكمال الاستحواذ على حصة 76% من مشروع مجمع فيفيندا الهدا فلل فندقية، الحاقاً للإعلان صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت المنشور بتاريخ 30/11/2017 على موقع تداول.

5. يتم توفير التمويل بضمان رهن العقارات بهامش تغطيه 175% + سند لأمر.

6. يهدف الصندوق من الاتفاقية لتمويل خطة التوسع في صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت مستقبلاً من خلال الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل داخل المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق لتعظيم عوائد أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التمويل.

7. يعد بنك البلاد طرف ذو علاقة بالصندوق حيث أن شركة البلاد المالية تعد أميناً للحفظ لصندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت.