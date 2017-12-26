مجلس إدارة "البنك الأول" يوصي بتوزيع 285 مليون ارباحا لمساهميه عن العام 2017 

قرر مجلس إدارة البنك الأول بتاريخ التوصية للجمعية العامة للمساهمين المزمع عقدها في النصف الأول من عام 2018م باعتماد توزيع أرباح نقدية صافية بعد خصم الزكاة قدرها 25 هللة لكل سهم من أسهم البنك عن العام المالي 2017م والتي تمثل نسبة 2.5% من القيمة الإسمية للسهم. ويكون عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,143,072,000 سهم ويكون إجمالي مبلغ توزيع الأرباح النقدية الصافية 285,768,000 ريال سعودي بعد خصم الزكاة.



وسوف تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي أسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين والمزمع عقدها خلال النصف الأول من عام 2018م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.



ويود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.