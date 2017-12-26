في الهند.. قطار مترو من دون سائق

أطلقت العاصمة الهندية قطار مترو مزود بتكنولوجيا تجعله ينطلق دون سائق، رغم أنه سيشغل بواسطة سائقا في البداية لمدة عام أو عامين في الأقل.
وبدأ خط "ماجينتا لاين"، الذي يبلغ طوله 12.6 كيلومتر، الخدمة أمس، بين مدينتي نيودلهي ونويدا، بحسب "سكاي نيوز".
وأوضحت شركة مترو دلهي، أن القطار الآلي سيعمل بواسطة سائق في البداية، لكنه يستطيع التحرك دون سائق في المستقبل.
يذكر أن قطارا هنديا ارتطم بجدار مستودع الأسبوع الماضي، ما أثار قلقا بشأن تكنولوجيا التشغيل الآلي للقطارات في البلاد.
ومع ذلك، قالت الشرطة إن خطأ بشريا كان السبب في وقوع الحادث.
ماجينتا لاين هو أحدث إضافة إلى نظام مترو دلهي، الذي افتتح قبل 15 عاما ويغطي أكثر من 200 كيلومتر في البلاد.
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