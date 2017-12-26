خطأ في نظام الإطفاء يغرق دار أوبرا شهيرة

قال مسؤولون إن خطأ في نظام إطفاء الحريق، تسبب في غمر المياه مسرح دار أوبرا "دويتشه أوبر"، وهي واحدة من أكبر دور الأوبرا في برلين، بحسب "الألمانية".

وأوضحت إدارة الأوبرا، أنه من المقرر إلغاء عرضي "كسارة البندق" المقررين في عيد الميلاد "الكريسماس"، للموسيقي الروسي الشهير بيتر إليتش تشايكوفسكي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تقديم العروض اللاحقة في مواعيدها المحددة.

وتم وقف بيع تذاكر العروض حتى ليلة أول العام المقبل كإجراء وقائي.

ويفضل البعض إطلاق مدينة الثقافة على برلين حيث تضم ثلاث دور للأوبرا، وما يزيد على 1500 مسرح، وأكثر من 175 متحفا، ونحو 300 معرض، وما يزيد على 250 من المكتبات العامة، و130 سينما ومجموعة متعددة من الإمكانات الثقافية الأخرى. وتقدر ميزانية الثقافة هناك بمليار يورو.