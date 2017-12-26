خطأ في نظام الإطفاء يغرق دار أوبرا شهيرة

قال مسؤولون إن خطأ في نظام إطفاء الحريق، تسبب في غمر المياه مسرح دار أوبرا "دويتشه أوبر"، وهي واحدة من أكبر دور الأوبرا في برلين، بحسب "الألمانية".
وأوضحت إدارة الأوبرا، أنه من المقرر إلغاء عرضي "كسارة البندق" المقررين في عيد الميلاد "الكريسماس"، للموسيقي الروسي الشهير بيتر إليتش تشايكوفسكي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تقديم العروض اللاحقة في مواعيدها المحددة.
وتم وقف بيع تذاكر العروض حتى ليلة أول العام المقبل كإجراء وقائي.
ويفضل البعض إطلاق مدينة الثقافة على برلين حيث تضم ثلاث دور للأوبرا، وما يزيد على 1500 مسرح، وأكثر من 175 متحفا، ونحو 300 معرض، وما يزيد على 250 من المكتبات العامة، و130 سينما ومجموعة متعددة من الإمكانات الثقافية الأخرى. وتقدر ميزانية الثقافة هناك بمليار يورو.
منوعات
- شهيد عباسي.. من الهندسة الكهربائية في السعودية إلى رئاسة الوزراء في باكستان
- «المياه» لـ "الاقتصادية": رفع بيانات العملاء المتعثرين لـ «سمة» اعتبارا من يناير
- الكشف عن أول هاتف محمول يعمل دون بطارية
- مارادونا يطالب بسجن ابنتيه بعد سرقتهما لـ 4.5 مليون دولار منه
- احتفالا باليوم الوطني للمملكة.. هيئة الترفيه تنظم27 فعالية في 17 محافظة ومدينة
- مختصون يحذرون من عمليات الحقن في المشاغل.. والبوتكس الأكثر انتشارا
- ولي العهد: لن نقع في خطأ أوروبا.. الاسترضاء لن ينفع مع هتلر الشرق الأوسط
- بلدة إيطالية تدفع المال لمن يسكن فيها
- المحكمة العليا الأمريكية تجيز بشكل كامل أمر ترمب بشأن حظر السفر على مواطني 6 دول
- دبلوماسية الأخوة.. رفع العقوبات عن السودان والدرس لقطر
أضف تعليق