هو رَيِّض – أي يحتاج إلى وقت طويل

كثيرا ما نسمعهم يقولون: فلان رَيِّض أي يحتاج إلى وقت طويل في العمل الذي يزاوله، فهو لم يذلِّله ولم يُحْكمه ولم ينته منه ويشيع هذا القول على ألسنة الناس، ويُعَدَّ من فصيح كلامهم؛ لأنَّ له أصلا في العربيَّة الصحيحة؛ فكلمة "رَيِّض" صفة مُشَبَّهة على وزن "فَيْعِل" مثل مَيِّت للدلالة على الثبوت والدوام النسبي في الموصوف الذي يبطئ عادة في إنجاز العمل. وقد وردت في المعاجم اللغويَّة، جاء في الصحاح: "وناقة رّيِّض أوّل ما رَيضتْ وهي صَعْبَة بعد، وكذلك غلام ريِّض" فالناقة الريِّض: الصعبة التي لم تُذَلَّلْ بعد، والغلام الريِّض الذي يَتَرَيَّث ولا يُحْكم العمل الذي يزاوله.