أمانة المدينة تزيل تعديات تجاوزت مساحتها 30 ألف متر مربع

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلديات الفريش والصويدرة والعاقول، تعديات قدرت مساحاتها الإجمالية أكثر من ثلاثين ألف متر مربع في عدد من المواقع .

وأوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي فهد بن سبيل الحربي أن المراقبون في بلديات الفريش والعاقول والصويدره رصدوا عدد من التعديات في نطاق كل من تلك البلديات، حيث تمكن المراقبون في بلدية الفريش من إزالة ثلاث اعتداءات عبارة عن عقوم وحواجز تقدر مساحتها الإجمالية بعشرين ألف متر مربع، وذلك في منطقة ضبوعة, كما رصد المراقبون في بلدية الصويدرة اعتداء مماثل في منطقة الحار تقدر مساحته ما بخمسة آلاف متر مربع ، تم الأحداث فيها بالبناء والعقوم وقد تم إزالتها بالكامل، بينما رصد المراقبون في بلدية العاقول اعتداءات أيضا في منطقة أبو سدر بطريق حائل - المدينة المنورة عبارة عن أحواش في طور البناء وعقوم ترابية تقدر المساحة الإجمالية التي تم إزالتها 11.000 متر مربع.