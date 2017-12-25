توقعات بنمو الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 4.8 % خلال العام المقبل

توقعت وكالة حكومية لتعزيز التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين نمو الصادرات بنسبة 8ر4% خلال العام المقبل، وأرجعت ذلك إلى قوة الطلب على منتجات أشباه المواصلات والبتروكيماويات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وكالة تعزيز التجارة والاستثمار الكورية القول إنه من المتوقع أن يصل حجم الصادرات العام المقبل 4ر606 مليار دولار.

وقالت يونهاب " مسار النمو سوف يتراجع مقارنة بهذا العام، ولكن سوف يتم تحقيق مكاسب في الأسواق المتقدمة والناشئة".

وأشارت الوكالة إلى أن الطلب على المنتجات الصناعية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بجانب تراجع حدة التوتر بين الصين وكوريا الجنوبية سوف يساعد في إنعاش الصادرات.

ويذكر أن سول وبكين اتفقتا في وقت سابق على تخفيف حدة التوتر بينهما ، بعدما شهدت العلاقات بينهما توترا بسبب نشر أنظمة أمريكية مضادة للصواريخ في سول.

ومن ناحية أخرى، أشارت يونهاب إلى أن هناك مخاطر سوف يتعين على رابع أكبر اقتصاد في آسيا التعامل معها، وقالت " تزايد توجه الحمائية وتهديد كوريا الشمالية من ضمن التحديات التي تواجه كوريا الجنوبية".

