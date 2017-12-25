"حساب المواطن" يتيح للمسجلين تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق بدءا من الغد

أوضح برنامج حساب المواطن أنه سيتاح للمسجلين في البرنامج بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى ،وذلك من خلال البوابة الالكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa .

وبيّن البرنامج أنه سيتم إتاحة أيقونة الشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

وأضاف البرنامج أنه سيتم غداً إرسال رسائل نصية لهواتف المستحقين الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة الدعم في حساباتهم بسبب مشاكل في رقم الآيبان للحساب البنكي لهم، حيث سيُطلب منهم إضافة رقم آيبان آخر أو مراجعة البنك لحل تلك المشكلة.

ودعا برنامج "حساب المواطن" المسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الالكترونية، للاستفادة منها في معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، حيث تتأثر قيمة الاستحقاق للأسر والأفراد المستقلين بإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وجدد البرنامج دعوته للمسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية على الرابط www.ca.gov.sa ، لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19912، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.