"بحر العرب" توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقعت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات يوم الأحد تاريخ 1439/04/06ھ الموافق 24/ 12/ 2017 م مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى الاستفادة من الخدمات والحلول التقنية التي تقدمها شركة بحر العرب للشركات الصغيرة والمتوسطة

,ولما تتطلبه أوجه التعاون والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف المشتركة فقد التقت رغبة الطرفین في التعاون المشترك والعمل معاً على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ورؤية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك فيما يخص دعم اقتصاد ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تطویر حلول التقنیة والأنظمة المحاسبیة وذلك من خلال تقديم خدمات مخفضة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

تبدأ فترة سريان هذه المذكرة من تاريخ 24-12-2017 ولمدة سنة هجرية واحدة ويتم تجديدها بموافقة الطرفين .

ووقع عن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات العضو المنتدب المهندس / عبدالعزيز بن محمد الخليفة وعن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نائب محافظ الهيئة المهندس / سامي بن عمر الحصين