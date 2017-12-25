النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيح ناصر صباح الأحمد الصباح مساء أمس الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية في بيان صحفي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع نقلا عن كلمة للشيخ ناصر الصباح خلال ترؤسه اجتماع فريق عمل تفعيل رؤية أمير الكويت (كويت جديدة 2035) : إن حضور الأمير تركي بن محمد لهذا الاجتماع يعد مناسبة عظيمة لنعرب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن اتفاق البلدين في خطة الرؤية المستقبلية.

وأضاف " أن الرؤية المستقبلية التي وضعها البلدان خطط طموحة تزيدهما قوة وترابطا "، مبيناً أنه سيبحث تفاصيل الرؤية لدى زيارته للمملكة ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأعرب الشيخ ناصر الصباح عن سعادته بزيارة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز لدولة الكويت.