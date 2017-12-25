"جدوى ريت الحرمين" يستحوذ على عقارين في مكة بـ 148 مليون ريال

أعلن صندوق جدوى ريت الحرمين اليوم اللإثنين عبر موقع "تداول" عن اتمام عملية الاستحواذ على عقارين في مكة المكرمة، وقال الصندوق في بيان تفصيلي عن الاستحواذ:

الاستحواذ الأول: العقار رقم (3)*:

- مبنى فندقي يقع مباشرة على شارع إبراهيم الخليل، على بعد 350 متر من المسجد الحرام، ويعمل العقار بصفة رئيسية في ضيافة الحجاج والمعتمرين.

- تم الاستحواذ على العقار بمبلغ 125 مليون ريال سعودي وتم تمويله من خلال التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتاحة للصندوق. تم تأجير العقار بمبلغ 8 مليون ريال سعودي لكل سنة هجرية ويحمل عائد أولي بنسبة 6.4٪ (أي ما يعادل 6.6٪ للسنة الميلادية). تبدأ فترة الإيجار من تاريخ الاستحواذ وتنتهي في 1443/01/01هـ (أغسطس 2021م).

- تم شراء العقار من طرف ذي علاقة بعد اتمام دراسات الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقة بالإجماع من مجلس إدارة الصندوق.



الاستحواذ الثاني: العقار رقم (4)*:

- عقار تجاري يقع في منطقة المسفلة على شارع المسيال، على بعد 500 متر من المسجد الحرام. يستخدم العقار بشكل رئيسي كمعارض بيع التجزئة.

- تم شراء العقار بمبلغ 23 مليون ريال سعودي وتم تمويله من خلال التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتاحة للصندوق. تم تأجير العقار بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي لكل سنة هجرية ويحمل عائد أولي بنسبة 6.5٪ (أي ما يعادل 6.7٪ في السنة الميلادية). تبدأ فترة الإيجار من تاريخ الاستحواذ وتنتهي في 1443/01/01هـ (أغسطس 2021م).

- تم شراء العقار من طرف غير ذي علاقة بعد اتمام دراسات الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقة بالإجماع من مجلس إدارة الصندوق.



تؤدي عمليات الاستحواذ المذكورة أعلاه إلى زيادة متوقعة في الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية (Funds From Operations) لعام 2018م بنسبة 11% مقارنة بتلك المتوقعة قبل عملية الاستحواذ، والتي ستنعكس إيجابياً على توزيعات الأرباح النقدية في المستقبل.

تعتبر عملية الاستحواذ استمراراً لاستراتيجية صندوق جدوى ريت الحرمين والتي تهدف إلي إضافة قيمة لمالكي الوحدات من خلال الاستحواذ علي أصول عقارية تستفيد من الأسس القوية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتضيف قيمة إلى محفظة عقارات الصندوق وذلك بالإضافة إلى التوزيعات النقدية الدورية.

* تم ترقيم عقارات الصندوق بحسب التسلسل الزمني للاستحواذات. ويشير العقار رقم (1) إلى فندق ثروات الأندلسية الذي تم الاستحواذ عليه في 2017/04/17م، بينما يشير العقار رقم (2) إلى فندق ثروت التقوى والذي تم الاستحواذ عليه في 2017/04/19م. حيث تم الإفصاح عن تفاصيل العقارين في مذكرة شروط وأحكام الصندوق.