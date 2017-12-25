عمومية "ساكو" توافق على سياسة مكافآت مجلس الإدارة

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت بحمد الله في مقر الشركة في مدينة الرياض شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز الممتد بين طريق التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز وذلك في يوم الأحد بتاريـخ 06-04-1439 هـ الموافق لـ 24-12-2017 م الساعة 8:30 مساءً ، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (49.83004 %) من رأس المال حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

أولاً: الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

ثانياً: الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

ثالثاً: الموافقة على تحديث سياسات شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

رابعاً: الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.