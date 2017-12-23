(نادَى) والتوسُّع في الاستعمال

النداء: الصوت، والفعل "نادَى" متنوّع الاستعمال، يقال: ناداه: صاحَ به، وناداه: جالَسَه في النادي، فيكون الفعل "نادى" متعديا بنفسه. ويأتي "نادى" متعديا حرف الجر "في" مثل: نادَى في الناس ويتعدى بـ"اللام وإلى" نحو: نادى المعلم للطلاب قال الله تعالى: "رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا" سورة آل عمران، آية (193)، ويقال: نادى إلى الخير – والمفعول به في الآية، وفي المثال محذوف ويُفْهَم من سياق الكلام والتقدير نادى الناسَ. ويتعدَّى بحرف الجر "على" كقولك: نادى عليه. ففي الأساس، "فلس": "وهو الذي فَلَّسَهُ القاضي أي نادى عليه بالإفلاس".