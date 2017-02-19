السعودية تدعم الريال اليمني بملياري دولار

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية يوم الاحد ان المملكة العربية السعودية وافقت على دعم استقرار العملة المحلية في اليمن بملياري دولار .

وذكرت الوكالة ان موافقة السعودية جاءت كثمرة للمباحثات التي اجراءها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتناول فيها الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به اليمن وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف انهيارها جراء عبث الانقلابيين وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلد ومدخرات البنك المركزي التي نهبوها ويضاربون بها اليوم في السوق لسحب العملة الصعبة لخلق حالة من عدم الاستقرار كعادتهم في محاربة الشعب اليمني بوسائلهم الاجرامية المختلفة.

وكانت السعودية منحت اليمن في عام 2012 وديعة نقدية تقدر بمليار دولار لدعم العملة المحلية بطلب من الرئيس هادي وذلك عقب توليه رئاسة البلاد خلفا للرئيس السابق علي عبد الله صالح .